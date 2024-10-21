Хартум, 22 октября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. На месте падения сбитого грузового самолёта Ил-76 в Судане в обломках обнаружили документы 33-летнего Антона Селиванца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Кадр из видео Крушение самолёта в Судане

Грузовой самолёт Ил-76 компании Airline Transport Incorporation FZC зарегистрирован в ОАЭ. Авиалайнер перевозил инженерное оборудование, запчасти из Арабских Эмиратов в африканский Чад.

Селиванец родом из города Туймазы в Башкирии, работал авиаинженером. У него остались жена и дочь.

Ранее были обнаружены и документы главного инженера компании Виктора Гранова.

Известно, что инженеры были отправлены в Западный Кордофан для ремонта самолёта ОАЭ, который в начале октября совершил аварийную посадку.

Были ли на борту другие россияне устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили военные «Сил быстрого реагирования», которые выступают против правительства Судана. Все находившиеся на борту грузового самолёта погибли.

Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Борт направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ. Представители «Сил быстрого реагирования» ранее утверждали, что сбили Ил-76 «по ошибке». Позднее местные СМИ опубликовали кадры предположительно момента падения воздушного судна. Среди членов экипажа были граждане России и Киргизии, число пострадавших и жертв не уточняется.