Хартум, 22 октября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Участвующие в суданском конфликте Силы быстрого реагирования (СБР) могли принять за военный сбитый грузовой самолёт Ил-76, в котором, предположительно, находились граждане России. Об этом 21 октября сообщил портал Sudan War Monitor.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт в Судане

По его данным, один из командиров СБР выступил с утверждением, что с помощью ракет ими был сбит «египетский «Антонов». При этом ранее командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагало обвинил Египет в якобы участии его самолётов в конфликте. В Каире это утверждение отвергли.

Портал отметил, что на самом деле сбили Ил-76. У одного из членов экипажа обнаружили удостоверение на имя Виктора Гранова (главного инженера связанной с Киргизией компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ). У другого члена экипажа нашли российский паспорт. При этом о выживших членах экипажа не сообщалось, большая часть самолёта сгорела.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили представители сражающихся с правительством Судана «Сил быстрого реагирования». Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Все находившиеся на борту грузового самолёта погибли. Ил-76 перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Республику Чад. Воздушное судно направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ, который в начале октября был повреждён при посадке в Западном Кордофане. У этого лайнера пострадали в том числе двигатели.

Паспорт 33-летнего уроженца города Туймазы в Республике Башкирия Антона С. обнаружили на месте крушения сбитого в Судане самолёта Ил-76. Вместе с ним летел другой россиянин Виктор Гранов. Они летели чинить самолёт ОАЭ. На борту сбитого Ил-76 находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта.