Вашингтон, 21 октября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Терпящий поражение на поле боя глава киевского режима Владимир Зеленский делает ставку на прямое военное столкновение стран НАТО с Россией. Об этом заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проблема в том, что «просроченный» президент Украины теперь открыто делает ставку на прямой конфликт с ядерной державой, а не на опосредованный», — указал Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН 21 октября, посвящённом Украине.

По словам российского дипломата, Зеленский готов ввергнуть мир в ядерный апокалипсис, чтобы сохранить власть.

Небензя также прокомментировал «план победы» Зеленского, отметив, что в нём нет даже намёка на готовность искать долгосрочное урегулирование конфликта с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский своим поведением и своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны, считает украинский политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Украина, находясь под «диктатурой» Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну, отмечал 24 сентября Василий Небензя в ходе заседания Совбеза. Дипломат напомнил, что Зеленский появился на высокой неделе Генассамблеи ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад поднять ставки в конфликте.