* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Саратов, 21 октября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 16 октября оставил в силе решения нижестоящих судов об изъятии в доход российского государства в деревне Жуковка в Одинцовском районе Подмосковья коттеджного посёлка «Яблоневый сад», финансируемого за счёт компаний экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего руководителя банка «Менатеп» Платона Лебедева. Об этом сообщается в Telegram-канале кассационного суда.

(сс) Митя Алешковский

В отношении Ходорковского и Лебедева возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с них в доход федерального бюджета причинённого государству налоговым преступлением ущерба в размере более 17 млрд рублей.

В суде подчеркнули, что создание кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» и его дальнейшая деятельность не преследовали обозначенных целей удовлетворения личных потребностей членов кооператива, а были направлены на легализацию незаконно приобретённых в результате преступной деятельности Ходорковского и Лебедева доходов.

Как сообщало ИА Регнум, задолженность Михаила Ходорковского в России превысила сумму 17,4 млрд рублей, информировали 28 июля в правоохранительных органах.

Исполнительные производства в отношении бизнесмена открывали с 2005 года. В сумму задолженности включили неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также ряд штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента.

В материале отмечается, что банк данных исполнительных производств содержит восемь исполнительных производств на имя Ходорковского.

В мае Генпрокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов со счетов Ходорковского и Лебедева, а также «Сибирской лизинговой компании». Иск был подан прокуратурой в защиту интересов России в лице налогового органа. 7 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что имущество Ходорковского и Лебедева на сумму 9,9 млрд рублей было обращено в доход государства.

В январе 2024 года Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Ходорковского и Лебедева коттеджного посёлка «Яблоневый сад». Недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с группой «Менатеп».

В мае 2005 года Мещанский суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в совершении ряда преступлений, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ходорковский находится в розыске.