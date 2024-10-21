Белград, 21 октября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Запланированными ранее встречами с другими политиками объяснил свой отказ от участия в саммите БРИКС в Казани президент Сербии Александр Вучич. Представлять страну на предстоящем мероприятии будет вице-премьер Александр Вулин, заявил 21 октября сербский лидер.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

«Когда я получил приглашение от президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вёл переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет. Завтра-послезавтра у меня будет трёхсторонняя встреча с [премьер-министрами Словакии и Венгрии Робертом] Фицо и [Виктором] Орбаном, то есть в качестве представителя Сербии со Словакией и Венгрией в Комарно, маленьком городке на юге Словакии. Уже в среду приезжает Дональд Туск, но к нему присоединяется и наш греческий друг [премьер-министр] Кириакос Мицотакис. На следующий день или через два дня [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен приедет с визитом в Белград», — объяснил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он добавил, что честно сказал об этом Путину, напомнив о неприсоединении ни к одному из пакетов антироссийских санкций.

На саммите БРИКС в Казани Сербию представят вице-премьер Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адриана Месарович и министр правительства Сербии, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества Ненад Попович, заключил Вучич.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Александр Вучич обсудили ряд важных тем, в том числе ситуацию на Украине и в Косово. Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от нацистов в 1944 году. Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем отношений двух стран, отметив, что они основаны на духовной, культурной и исторической общности, а также на единстве оценок свершившихся исторических событий и современности.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал вступление страны в БРИКС альтернативой членству в ЕС. Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, пояснил Вулин.

На саммите БРИКС в Казани будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне, уточнил 21 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков. Мероприятие пройдёт 22–24 октября.