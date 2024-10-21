Тбилиси, 21 октября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Высокопоставленный западный чиновник предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, рассказал почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили в интервью местному телеканалу «Имеди».

Сергей Бобылев/ ТАСС

Председатель партии отметил, что Гарибашвили предлагали создать конфликт с Россией продолжительностью от трёх до четырёх дней, после чего перейти в стадию «партизанского сопротивления».

По словам Иванишвили, данное предложение помогло правящей партии стать более собранной и начать жестко противодействовать подобным призывам. До этого власти Грузии неоднократно заявляли о наличии попыток вовлечь страну в военный конфликт с РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Запад постоянно ищет дополнительные направления, на которых можно открыть второй и третий фронты против России. Он добавил, что одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия. Министр иностранных дел указал, что конечной целью стран Запада является расчленение Российской Федерации.