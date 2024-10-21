Севастополь, 21 октября, 2024, 21:24 — ИА Регнум. В Севастополе проводили в последний путь капитана I ранга Николая Михайленко, погибшего в Сирии при выполнении специальных задач, сообщил 21 октября губернатор города Михаил Развожаев.

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Михайленко родился в Чернигове в семье военнослужащего, с детства мечтал о военной карьере и после окончания школы поступил в севастопольское Нахимовское училище, рассказал Развожаев в своём Telegram-канале.

После окончания училища Михайленко служил в ВМФ, успешно продвигаясь по карьерной лестнице, а в последние годы преподавал в родном училище, отметил губернатор.

«Занимаясь преподавательской деятельностью, Николай Николаевич не отсиживался в учебных аудиториях. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике применяются новые тактические приёмы, испытываются образцы вооружений и военной техники», — сообщил губернатор Севастополя.

По отзывам сослуживцев, Михайленко был настоящим боевым товарищем, умело обучал и воспитывал молодых курсантов, отметил Развожаев. В Севастополе будут помнить героя, добавил он.