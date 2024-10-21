Курск, 21 октября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области был замечен американский танк Abrams, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Global Look Press

По данным источника, танк использовался для уничтожения домов жителей села Новоивановка. Abrams находился под прикрытием БМП Bradley. Военкоры отметили, что такие бронемашины на курском направлении применяют бойцы 57-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

18 сентября Министерство обороны России сообщило об отражении четырёх попыток ВСУ прорваться в приграничье Курской области. Российские военные уничтожили до 70 украинских боевиков, два танка, в том числе один Leopard.

Ранее издание The New York Times признало, что дорогостоящие западные танки, такие как Abrams и Leopard, оказались уязвимы перед дешёвыми FPV-дронами, способными поражать боевые машины в наименее прикрытую бронёй верхнюю часть.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никакие современные западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия и военной техники киевскому режиму только подтверждают участие стран Североатлантического альянса в конфликте.