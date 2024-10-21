Москва, 21 октября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Минцифры направит более 100 млрд рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков отечественных спутников скоростного доступа в интернет, сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА «Новости»

В ведомстве добавили, что российская космическая компания «Бюро 1440» намерена к концу 2027 года запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383. Группировка спутников будет создана в рамках государственно-частного партнёрства.

«Более 100 млрд рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков», — сказано в сообщении Минцифры.

Кроме того, пресс-служба министерства добавила, что «Бюро 1440» инвестирует более 300 млрд рублей в строительство аппаратов и инфраструктуры.

29 февраля ИА Регнум передавало, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически по всей территории РФ. Для решения этой задачи будет кратно наращиваться отечественная спутниковая группировка, на её развитие направят 116 млрд рублей, отметил глава государства.