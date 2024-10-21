Хартум, 21 октября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Посольство России в Судане вместе с местными властями проверяет информацию о потерпевшем крушении грузового самолёте, на котором могли находиться россиянами в качестве членов экипажа.

Global Look Press

«Со своей стороны, посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента», — приводят «РИА Новости» сообщение диппредставительства.

Там добавили, что ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Перед этим мятежные «Силы быстрого реагирования» ранее утверждали, что сбили грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого якобы входили россияне.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября вертолёт Ми-8 потерпел крушение после взлёта в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва рядом с границей с Афганистаном. Причиной крушения, по данным The Washington Post, стала техническая неисправность: хвостовой винт коснулся земли при аварийной посадке.

На борту воздушного судна находились 14 пассажиров. Восемь получили ранения, их госпитализировали, погибли шесть человек. В их числе двое россиян, они были пилотами вертолёта.