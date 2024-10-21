Бразилиа, 21 октября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 21 октября опубликовал на своей странице в Х (Twitter) первую фотографию после полученной им травмы головы.

Лула да Силва сообщил, что провёл совещание по вопросам внутриполитической и международной повестки дня.

«Рабочая встреча со специальным советником президента Селсу Аморимом и министром (институциональных связей Алешандре. — Прим. ред.) Падильей. Мы говорили о внутренней и международной политической повестке на будущие дни», — сообщил президент Бразилии.

Как передавало ИА Регнум, бразильские СМИ ранее сообщили, что Лула да Силва пропустит саммит БРИКС в Казани (пройдёт 22–24 октября). Президент Бразилии упал в ванной и ударился затылком, что спровоцировало небольшое кровоизлияние. Травма не представляет вреда для здоровья политика, он примет участие в саммите в онлайн-формате, а делегацию Бразилии в Казани возглавит министр иностранных дел Мауру Вьейра.

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите в Казани уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. Президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, отмечалось также в сообщении.