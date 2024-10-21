Москва, 21 октября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Несмотря на попытки Запада оказать давление на Объединённые Арабские Эмираты, чтобы страна прекратила сотрудничество с Россией, это не приносит никакого результата, а президенту России Владимиру Путину выражается высокого уровня почтение ближневосточными партнёрами, рассказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца в понедельник, 21 октября, состоялись переговоры президента России и президента Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. На встрече были рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили на сайте Кремля.

Владимир Путин для Ближнего Востока — один из авторитетнейших политиков, к сотрудничеству с которым стремятся страны арабского мира, считает эксперт.

«Мы видим очень показательную картину, визит в прошлом году нашего президента в две страны Персидского залива, Саудовскую Аравию и в ОАЭ. Высокого уровня почтение, которое демонстрировали и официальные лица, и жители этих стран к нашему президенту, и ответный визит в этом году президента ОАЭ, что не случайно. Это дань уважения и лично к президенту, и той очень серьёзной и значимой роли, которую президент России играет в формировании справедливого миропорядка. Вот это очень почтительное, доброе и партнёрское отношение к России и нашему президенту отличается от того враждебного отношения, которое демонстрирует западное сообщество. И не смотря на попытки Запада оказывать давление на страны Персидского залива, в том числе и на Эмираты, это информационное, экономическое и политическое давление не приносит никакого результата»,— заявил политолог.

Как отметил Шаповалов, Россия строит справедливое мироустройство, где традиционные ценности находятся под защитой, а вмешательство в чужие дела недопустимо. В том числе в этом плане взгляды России и ОАЭ сходятсяю

«В странах Ближнего Востока очень внимательно относятся к нашей позиции, уважают её. Уже больше 20 лет наши отношения развиваются поступательно, и самым лучшим свидетельством вот такого отношения стал тот факт, что Объединённые Арабские Эмираты стали частью двух союзов, ШОС и БРИКС. Все знают какую важную, ключевую роль играет Россия в этих организациях, и тот факт, что ОАЭ вошли в состав этих организаций, является лучшем свидетельство того доброго и позитивного отношения к нашей стране»,— пояснил эксперт.

Российская Федерация вернулась в ближневосточную политику, а усилия Москвы поддерживают самые влиятельные и процветающие страны региона, заявил политолог. Он напомнил, что в 1990-е годы был период, когда в силу разных обстоятельств, России пришлось минимизировать своё участие в ближневосточной повестке. Теперь же Россия, как это было в советское время, и в период Российской Империи, является ключевым игроком на Ближнем Востоке, прежде всего в качестве миротворца. И эту позицию чрезвычайно ценят и уважают такие страны, как ОАЭ, указал эксперт.

«Надо сказать, что та помощь, которую Россия оказала братскому сирийскому народу, начиная с 2015 года, была оценена по достоинству. Объединённые Арабские Эмираты были в числе первых стран, которые позитивно отнеслись к роли России в борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики. В нынешнем ближневосточном палестино-израильском кризисе, где арабский мир чрезвычайно сопереживает народу Палестины, Объединённые Арабские Эмираты ценят и уважают твёрдую, бескомпромиссную позицию России, направленную на выполнение резолюции ООН, оказание помощи палестинскому народу»,— поделился Шаповалов.

Эксперт также отметил, что Эмираты могут похвастаться динамично развивающейся, многофакторной экономикой, энергоресурсами и развитым туристическим бизнесом. Страна уже стала одним из ключевых торговых партнёров для РФ в арабском мире.

«Важно отметить, что после 2022 года, на фоне того как свёртываются экономические отношения с недружественными странами, здесь мы видим обратную тенденцию. Значительно увеличился товарооборот. В основном это экспорт России в ОАЭ. Наши отношения носят разноплановый характер. Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики, есть блестящие перспективы этого развития. И конечно нужно отметить такой фактор, как взаимные инвестиции, совместные предприятия, которые создаются в России. Развиваются отношения в образовательной сфере, открывается школа российская в ОАЭ. Развитие происходит в культурной и религиозной сферах. Это очень важно и значимо для сотрудничества наших стран»,— заключил Шаповалов.

20 октября ИА Регнум сообщало, что президент Объединённых Арабских Эмиратов прибыл в Москву для встречи с российским президентом. Высокого гостя везли на российском автомобиле Aurus, сопровождая на мотоциклах. Столицу по пути кортежа украсили в цвета флага ОАЭ.

Позднее президент ОАЭ отметил важность хороший отношений с Путиным. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что личные отношения позволяют решать очень много вопросов.

На следующий день Владимир Путин заявил, что взаимодействие России и Объединённых Арабских Эмиратов на международной арене важно для вопросов глобального характера. В качестве примера президент назвал активное взаимодействуем в международных организациях, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций.