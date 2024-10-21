Москва, 21 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В России может продолжиться рост размера заработных плат из-за того, что страну постепенно покидают трудовые мигранты, заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мы наблюдаем рост средней зарплаты на линейных должностях с начала 2024 года: в ретейле — на 8%, на производствах, курьерских должностях, логистике и строительстве», — приводит слова Кладова «Газета.Ru».

При этом эксперт отметил, что самые низкие зарплаты в России у дворников — 34,3 тыс. рублей, мерчендайзеров — 45,7 тыс. рублей, операторов call-центров — 43,1 тыс. рублей, воспитателей, нянь — около 43,1 тыс. рублей, уборщиков — 38,9 тыс. рублей.

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