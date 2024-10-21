Москва, 21 октября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. В Москве с 17 по 18 октября в рамках Делового форума БРИКС подвели итоги работы делового совета БРИКС в год российского председательства. Газпромбанк на полях форума представил результаты работы целевой подгруппы по ESG и зеленому финансированию.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

В год председательства России в БРИКС разработали и согласовали с зарубежными партнерами две основные инициативы: концепцию переходного финансирования БРИКС и соглашение о создании экспертного объединения по вопросам устойчивого развития БРИКС. Обе были включены в ежегодный отчет делового совета БРИКС и отражены в рекомендательной части, адресованной правительствам стран.

«Перед мировым сообществом стоит важная задача — снизить влияние деятельности человека на изменение климата», — отметил вице-президент Газпромбанка Евгений Хилинский. По его словам, одной из целей работы Газпромбанка в рамках Делового Совета БРИКС стал поиск баланса между зеленой трансформацией и справедливым энергопереходом. Это возможно в том числе за счет инструментов, способствующих технологической модернизации углеродоемких секторов.

Цель переходного финансирования — направление денежных потоков в проекты по декарбонизации секторов с высоким углеродным следом. Это может стать важным инструментом для технологической модернизации таких отраслей.

В концепции переходного финансирования прописаны цели развития переходного финансирования в странах БРИКС и приводятся параметры инвестиций, которые подпадают под критерии переходных. Кроме того, в ней отмечается необходимость разработки переходных финансовых инструментов и развития инфраструктуры для стимулирования трансграничных инвестиций в переходные проекты. Для проработки инициатив целевая подгруппа предложила создать экспертное объединение по вопросам устойчивого развития.