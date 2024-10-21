Москва, 21 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Около 20 неидентифицированных космических объектов находятся на орбите европейского телекоммуникационного спутника Intelsat-33e, вышедшего из строя. Об этом сообщает 21 октября пресс-служба «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Роскосмос» следит за появлением объектов возле спутника Intelsat-33e для оценки влияния на российские аппараты», — говорится в сообщении.

Объекты вокруг аппарата появились 19 октября. Их зафиксировала Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), отметили в госкорпорации.

Из российских аппаратов ближе всего к точке стояния спутника Intelsat-33e находятся телекоммуникационные спутники «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», а также гидрометеорологический спутник «Электро-Л».

Специалисты уточняют орбиты выявленных космических объектов. Их возьмут на устойчивое сопровождение, а затем включат в расчёты опасных сближений со спутниками российской орбитальной группировки.

Компания Intelsat 19 октября объявила, что спутник 33e вышел из строя и восстановить его работу вряд ли удастся. Отмечалось, что аппарат потерял электрическую мощность на геостационарной орбите и перестал обеспечивать связь.

Аппарат Intelsat-33e, изготовленный компанией Boeing Space Systems, в августе 2016 года вывела на орбиту ракета-носитель Ariane-5, стартовавшая с космодрома Куру во французской Гвиане. Спутник обеспечивал телекоммуникационную связь в Европе, Африке, Азии и Австралии, на Среднем Востоке.