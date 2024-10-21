Хельсинки, 21 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Правительство Финляндии инициировало приём заявок на исследование под названием «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке» с бюджетом 320 тыс. евро. Об этом говорится на сайте финского правительства.

Pius Koller/Global Look Press

«21 октября канцелярия правительства открыла для приёма заявок ассигнования на 2023 год в размере 320 тыс. евро на исследование «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в XXI веке». В конкурсе могут принять участие университеты, научно-исследовательские институты, компании и организации или образованные ими консорциумы», — отмечено в публикации.

На сайте не указано, о каком конкретно влиянии идёт речь и каким образом будет проводиться данное исследование.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

В апреле 2023 года Финляндию приняли в НАТО. В декабре того же года власти республики подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, Вашингтон получил доступ к 15 финским военным базам. Президент России Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в НАТО, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у России с республикой были почти идеальные отношения, а теперь на её границе будут размещены российские войска.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии. Москва учтёт рост антироссийских настроений в республике, подчеркнул он.

Экономический и политический разрыв с Россией продолжает погружать Финляндию в упадок, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. Признаки этого упадка разнообразны и многочисленны, от запустения, в которое повергнуты юго-восточные регионы страны, до неспособности одного из финских зоопарков прокормить редких животных, указал автор.