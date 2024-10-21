Раменское, Московская область, 21 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском 13-летняя школьница покончила с собой из-за запрета матери курить электронные сигареты. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Драй ИА REGNUM

По предварительным данным, тело семиклассницы обнаружили в пятницу, 18 октября, на козырьке соседнего дома, куда она ушла в гости к подруге. По информации источника, перед смертью мать девочки обнаружила спрятанную электронную сигарету и запретила продолжать курить её, после чего погибшая сильно переживала.

Отмечается, что школьница проживала с матерью и старшей сестрой. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку семьи.

Как передавало ИА Регнум, в июне студентка покончила с собой в Москве из-за проваленного экзамена. Отмечалось, что девушка училась на четвёртом курсе в Сеченовском медицинском университете. В квартире, где в момент трагедии находилась мать студентки, правоохранители обнаружили записку, в которой девушка упоминала, что не смогла сдать один экзамен, и её отчислили из вуза. Она попросила прощения у своих родителей за такой «позор».