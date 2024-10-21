Львов, Украина, 21 октября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Численность населения Львова, расположенного на западе Украины, превысила 1 млн человек из-за наплыва переселенцев с восточной части страны, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Romankravchuk

«Практически мы вместе с переселенцами уже имеем миллион жителей. Но у нас имеется определённый резерв. Мы и временные городки построили, и многие муниципальные жилища перестроили для временно перемещённых лиц», — сказал он в интервью местным СМИ.

По его словам, за последние два года через город прошло до 5 млн украинцев, большинство из которых использовали Львов как транзитный пункт перед бегством в Европу. Официально в городе находится около 150 тыс. переселенцев, однако реальное число может быть вдвое больше.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в апреле рассказал, что украинским загранучреждениям в Европе поручили готовиться к аннулированию загранпаспортов украинцев, уехавших из страны без справки от военкомата. Он отметил, что без паспорта человек получит статус нелегала и его депортируют домой, что может помочь Киеву решить вопрос с нехваткой личного состава в ВСУ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен их регулярными провалами в зоне украинского конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и вводит обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Также теперь повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному.