Кишинёв, 21 октября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Серебряный призёр Олимпиады по вольной борьбе, доверенное лицо президента Молдавии Майи Санду на выборах Анастасия Никита предложила отобрать румынские паспорта у граждан, которые голосовали против евроинтеграции.

Gov. md Анастасия Никита

«Я предлагаю забрать все паспорта у тех, кто проголосовал против Европейского союза», — написала Никита на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она также призвала депортировать в Сибирь молдавских граждан, которые проголосовали против присоединения к ЕС, находясь в европейских странах. После публикации Никита ограничила доступ к аккаунту.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября в Молдавии прошли президентские выборы, а также референдум по вопросу о вступления в ЕС. По данным молдавского ЦИК, явка составила 51,67%. По итогам обработки 98,6% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,27% избирателей, против высказались 49,73%. При этом против вступления Молдавии в ЕС выступили свыше 62% проголосовавших жителей Приднестровья и почти 95% избирателей в Гагаузии. Присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Санду объявила, что итоги голосования говорят о поддержке евроинтеграции народом. Действующий президент не набрала 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Второй тур назначен на 3 ноября.

Кандидат в президенты Молдавии Ион Кику обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе присутствие в списках умерших людей.