Москва, 21 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы за месяц выросло на 33,6%, сообщается на сайте инфоцентра правительства столицы со ссылкой на данные Росреестра за сентябрь 2024 года.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Так, в сентябре 2024 года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 4998 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. Этот показатель на треть больше результата августа текущего года, где было зарегистрировано 3,7 тыс. таких сделок.

По словам экспертов, это связано с тем, что многие девелоперы начали предлагать покупателям скидки и другие выгодные предложения. Такие меры были введены для поддержания спроса на недвижимость в условиях высоких ипотечных ставок.

«Подобная динамика прослеживается и по квартальным данным: почти в два раза меньше оформленных ДДУ с привлечением кредитов в третьем квартале по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года и в 1,3 раза меньше аналогичного результата 2022 года», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее ИА Регнум передавало, что «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

13 сентября Центральный банк РФ повысил ключевую ставку до 19%. В Центробанке пояснили, что ситуация в экономике требует дополнительного ужесточения кредитно-денежной политики. Так, отметили в ЦБ, высоким остаётся инфляционное давление — по итогам 2024 года инфляция, вероятно, превысит июльский прогноз в 6,5-7%.