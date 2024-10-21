Одинцово, Московская область, 21 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Минпросвещения РФ планирует ввести арабский язык в качестве шестого экзамена по выбору на ЕГЭ уже через два года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — рассказал министр в ходе презентации в гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье для президента России Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна.

Филиалом этой гимназии является Русская школа в Абу-Даби, которая была открыта в 2021 году. В ходе презентации Кравцов также рассказал главам государств о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования.

Министр отметил, что в ноябре в гимназии Примакова пройдёт форум, посвящённый преподаванию арабского языка в современном мире, в котором примут участие учёные и педагоги из десятков разных стран.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в будущем возможно появление ЕГЭ по арабскому языку. По словам Музаева, интерес к открытию русских школ выразил министр образования ОАЭ параллельно с изучением в российских школах арабского языка. Для этого необходимо провести значительную работу, например, разработать госстандарт, учебную программу и подготовить педагогов.

3 октября Путин призвал Минпросвещения подумать о мерах, которые помогут сохранить и повысить культуру речи в стране. Российский лидер заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. По его словам, новый национальный проект «Молодёжь и дети» направлен на реализацию этой идеи.