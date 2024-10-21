Москва, 21 октября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Холдинг «Калашников» впервые поставит за рубеж дроны-камикадзе «Куб», предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе концерна.

Иван Родионов / РИА Новости

«Концерн «Калашников» поставит управляемые боеприпасы «Куб-Э» в адрес зарубежного заказчика в рамках первого экспортного контракта, подписанного между АО «Рособоронэкспорт» и иностранным заказчиком», — говорится в сообщении концерна в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что беспилотник уже имеет успешный опыт боевого применения. Его можно использовать как в дневное, так и в ночное время при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплекса позволяет осуществить передачу команд управления в реальном масштабе времени. В ноябре 2021 года «Куб-Э» успешно прошёл государственные испытания, а в 2022 году «Куб» решили поставлять заказчикам.

Как сообщало ИА Регнум, «Калашников» в апреле показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб». В концерне уточнили, что беспилотник поражает цели на расстояниях до 50 км и свыше 50 км.

Американское издание Newsweek в январе написало, что российские модернизированные ударные беспилотные летательные аппараты «Куб» станут настоящим ночным кошмаром для ВСУ. Авторы публикации отметили, что обновлённая версия дрона, представленного пять лет назад, обеспечит мощный удар по целям на Украине.

Госкорпорация «Ростех» заявила, что намерена кратно нарастить выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также беспилотников «Тахион» и «Гранат» благодаря расширению производственных мощностей.

В октябре стало известно, что новый комплекс с беспилотными летательными аппаратами «Голиаф» прошёл успешные испытания в зоне проведения специальной военной операции. В концерне «Калашников» уточнили, что дрон коптерного типа предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени, он также способен поражать цели ― небронированную технику и личный состав противника.