Москва, 21 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Порядка 44% россиян одобряют введение штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри, свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Михайлов/РИА Новости

В центре уточнили, что в настоящее время в России нет консенсуса в обществе по поводу штрафов за пропаганду чайлдфри. Так, 44% респондентов высказались за инициативу, 48% — против.

При этом наиболее отрицательно к данной мере относятся представители «зумеров» (рождённые после 2000 года) и «миллениалы» (рождённые с 1982 по 2000 год). Так, 78% «зумеров» и 66% «миллениалов» высказались против данного подхода.

Вместе с этим представители старших поколений более позитивно оценивают введение штрафов за чайлдфри. Так, 49% респондентов из «реформенного поколения» (рождённые с 1968 по 1981 год) и 52% представителей «поколение застоя» (рождённые с 1947 по 1967 год) высказались в пользу инициативы.

«Причём именно эти поколения застали советский период налога на бездетность, возможно, такой опыт оказал влияние на отношение к идеям чайлдфри», — предположили в центре.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости запретить в России на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от рождения детей. Она также добавила, что следует создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать успешную карьеру и сохранение семьи.

19 сентября Матвиенко уточнила, что идеология чайлдфри должна быть запрещена законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. 30 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение женщины отказаться от родов не подпадает под законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

15 октября комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете чайлдфри в РФ. Документ предполагает введение запрета на распространение в интернете, СМИ, рекламе и кино информации, пропагандирующей чайлдфри. За нарушение закона для физических лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей и для юрлиц — от 800 тыс. до 5 млн рублей.

17 октября Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей за публичную пропаганду чайлдфри. Соответствующие дополнения внесены в шесть действующих в РФ федеральных законов.