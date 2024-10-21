Москва, 21 октября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В районе освобождённого российскими бойцами села Цукурино в ДНР появился флаг Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Соответствующую фотографию опубликовал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.

Winfried Rothermel via/Global Look Press

«Толстый троллинг от бойцов «Центра» на Покровском направлении, который уже понесли украинские каналы. На вершине террикона — российский и северокорейский флаги», — сказано в публикации.

При этом каких-либо официальных подтверждений подлинности фото нет.

Как передавало ИА Регнум, глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал такие заявления южнокорейской стороны. Он назвал их похожими на информационную утку. 20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании военных из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Тогда Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период.