Нижний Новгород, 21 октября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области на базе действующих медицинских учреждений создадут центр репродуктивного здоровья. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Глеб Никитин. «Это и про здоровье, и про демографию, и про повышение качества медицинских услуг в целом. И всё это — в едином пространстве», — пояснил он. Проект уже получил название — «Семейный квартал».

Георгий Зимарев/РИА Новости

По словам Глеба Никитина, идея заключается в том, чтобы на базе уже функционирующих учреждений здравоохранения создать многофункциональный центр репродуктивного здоровья, обслуживающий и женщин, и мужчин, и подростков. В его структуре будет центр репродукции, роддом, детская и взрослая поликлиники, многопрофильная и детская больницы. «Планируем реализовать такой проект на базе 30-й больницы — как раз рядом с ней уже есть действующие, подходящие по функционалу учреждения, которые сейчас разделены заборами, территория не благоустроена», — сообщил губернатор Нижегородской области.

«Задача этого проекта — сформировать механизм комфортного планирования семьи с доступной качественной медицинской помощью (по имеющейся у нас статистике, у каждой шестой пары есть проблемы с деторождением), сделать нормой обследование репродуктивного здоровья с раннего возраста», — отметил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что такой центр должен будет принимать всех жителей региона и предоставлять услуги иногородним, у него должны быть выездная служба и филиалы амбулаторий в области. «Это масштабный проект и, пожалуй, первый в России центр репродуктивного здоровья для всех возрастов. Реализация этого проекта — важный шаг по улучшению демографии», — написал Глеб Никитин.