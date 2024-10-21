Москва, 21 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров развёлся со своей четвёртой женой Ольгой Абрамовой, спора об имуществе или месте проживания общих несовершеннолетних детей между супругами не было, сообщило 21 октября издание StarHit.

Global Look Press

Шнуров и Абрамова прожили в браке шесть лет. У них двое общих детей. Развод был совершён мировым судом.

«Как вы видите, развод проходил в мировом суде, что говорит о том, что споров об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет. Отсутствуют», — сказала изданию адвокат Шнурова Наталья Фенюк.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре сообщалось, что инициатором развода стала Абрамова. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Первой женой Шнурова была Мария Исмагилова, студентка Теологического института, второй — Светлана Костицына, экс-директор группы «экстремального диско» «Пеп-си», третьей — Матильда (Елена Мозговая).

Брак Сергея и Матильды Шнуровых был расторгнут в 2018 году. Бывшая жена музыканта опубликовала в соцсетях фотографию свидетельства о расторжении брака и сообщила, что раздел имущества произошёл по обоюдному согласию.