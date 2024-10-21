Москва, 21 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Многие украинские бойцы, озлобленные на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), грозят расправиться с ними после возвращения с фронта. Об этом рассказал пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин.

РИА Новости

По его словам, бойцы называют сотрудников ТЦК тыловыми крысами, которые недостойны носить военную форму. Их упрекают за то, что они «в тылу ходят, всех гребут», пока мобилизованные украинцы находятся в зоне боевых действий.

«Все мои знакомые военные, которые воевали с 15-го года и те, кто по сей день воюют, говорят, что, если вернутся, им (сотрудникам ТЦК) будет плохо, их просто будут уничтожать массово», — приводит слова пленного ТАСС.

По словам Мусихина, в его родном Николаеве сотрудники ТЦК всегда действовали особенно активно. В последнее время жители начали обороняться: они жгут автомобили и нападают на украинских военкомов.

Мусихин 18 октября сдался в плен российским военным у села Золотая Нива в ДНР. Как сообщало ИА Регнум, в районе Золотой Нивы российские военные устроили засаду на группу из десяти бойцов ВСУ. В ходе боя трое бойцов были ликвидированы, ещё семеро, включая командира взвода, захвачены в плен.

По словам украинского политика, бывшего главы образованной киевским режимом так называемой Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, принудительная мобилизация в ряды ВСУ не повышает боеспособность, а только приводит к массовому дезертирству. Он отметил, что только один из 25 мобилизованных готов участвовать в боях, остальные либо дезертируют, либо быстро погибают. Командиры подразделений называют таких мобилизованных небоеспособным балластом.