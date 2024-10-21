Москва, 21 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В минувшие выходные в кинопарке «Москино» состоялись киновыходные в стиле джаз. Гости площадки принимали участие в мастер-классах, увидели шоу барабанщиков, ходулистов, шаржистов, выступления именитых джазовых исполнителей и посетили творческий вечер народного артиста России Александра Панкратова-Чёрного.

Артем Геодакян/ТАСС Александр Панкратов-Черный

Народный артист рассказал о забавных эпизодах из своей актерской жизни и своей юности и поделился своими впечатлениями о работе в сериале «По законам военного времени», съемки которого проходят в декорациях кинопарка «Москино» — «Москва 40-х».

По мнению Панкратова-Чёрного, благодаря кинопарку «Москино» упрощается процесс создания фильмов и экономятся средства производителей.

«Декорации кинопарка «Москино» дают шанс сэкономить средства», — сказал актер, отметив, что раньше для съемок нужно было организовывать дорогостоящие поездки в другие города. «Если мы хотим снять сталинградские события, то сейчас можем сделать это под Москвой. Это позволяет кинематографистам сэкономить деньги», — пояснил Панкратов-Черный.

Первая очередь кинопарка «Москино» в ТиНАО открылась 7 сентября. В данный момент парк работает на территории 180 га — здесь расположилось 18 натурных съемочных площадок и четыре павильона, а также музей техники, гостиница, образовательный центр с учебными классами, кинотеатром и залом для мероприятий. К 2030 году его площадь превысит 1,1 тыс. га.