Москва, 21 октября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олега Добродеева орденом «За доблестный труд». Указ о награждении опубликован на сайте правовой информации.

Алексей Майшев / РИА Новости

Отмечается, что Добродеев награждён за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин наградил орденами и медалями российских победителей и призёров Паралимпийских игр в Париже. В документе отмечены «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность» российских паралимпийцев.