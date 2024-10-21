Москва, 21 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Специалисты ЖКХ Москвы обновили остекление пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Владимир Песня/РИА Новости

«Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили остекление пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. До конца года планируем аналогичные мероприятия ещё на пяти таких сооружениях, общая площадь работ составит порядка 11 тыс. кв. м. Полностью меняем старое покрытие на новое, выполненное из поликарбоната, это достаточно лёгкий материал, который обладает высокой прочностью», — приводятся на сайте слова заммэра по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова.

Уточняется, что дополнительно была проведена пескоструйная очистка бетонных и гранитных поверхностей переходов, а также были оштукатурены и покрашены стены. Отмечено, что во время проведения работ движение на МКАД не перекрывалось, вместо этого вводились лишь поэтапные ограничения.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Бирюков заявил, что в столице установили более 5,5 тыс. новых энергоэффективных фонарей. По его словам, в Москве ведется плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Последние служат дольше и позволяют экономить до 30% электроэнергии.

10 октября заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что за 2024 год уже реализовано 69 проектов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) по переразметке для экономии времени в пути и безопасного движения. А до конца года планируется нанести новую разметку на ещё 12 участках дорог. Ликсутов отметил, что переразметка даёт возможность увеличить пропускную способность дорог и повысить среднюю скорость движения на дорогах, а также создать новые альтернативные маршруты для экономии времени в пути.