Кишинёв, 21 октября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Граждане Молдавии поддержали курс на евроинтеграцию. Об этом на брифинге 21 октября заявила президент Майя Санду, комментируя результаты проведённого референдума.

Soeren Stache/Global Look Press Майя Санду

«Народ Молдавии выразил свою волю, и большинство граждан поддержали европейский путь», ― подчеркнула глава государства.

Она добавила, что референдум был выигран большинством голосов, это позволяет внести поправки в конституцию о сближении с ЕС. Санду также выразила благодарность всем участникам выборов и референдума, указав на их вклад в выбор прогрессивного курса развития страны.

По данным ЦИК республики, после подсчёта 99,5% протоколов за вступление в Евросоюз проголосовало 50,42% избирателей. Негативно высказались 49,58% граждан, принявших участие в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%.

По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Кандидат в президенты Молдавии Ион Кику обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.