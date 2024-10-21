Санкт-Петербург, 21 октября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на камеру, как кабина горящего грузовика падает с моста на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовал 21 октября Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«На шоссе загорелась фура, вообще треш какой-то», — говорит оператор.

Сначала в кадре виден густой дым, поднимающийся над путепроводом. Затем с моста падает передняя часть грузовика, охваченная пламенем. После падения кабина продолжает гореть.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительным данным, водитель тягача с полуприцепом, двигаясь по мосту на Московском шоссе, наехал на силовое ограждение. После этого грузовик перевернулся и загорелся, кабина рухнула вниз. Водителя выбросило из кабины, он погиб. Причины ДТП устанавливаются, ход разбирательства контролирует прокуратура.