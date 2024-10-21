Москва, 21 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Канадскому хоккеисту московского «Динамо» Седрику Пакетту предоставлено российское гражданство. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном 21 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Щербак/ ТАСС

Хоккеист вошёл в число других иностранных граждан, принятых в гражданство в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ, следует из документа.

«Пакетт Седрик, родившийся 13 августа 1993 года в Канаде», — указано в списке его имя.

Пакетт выступает за столичное «Динамо» с 2023 года. Ранее он отыграл один сезон за «Динамо» из Минска. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на счету хоккеиста 82 очка в 144 матчах: он забил 50 голов и выполнил 32 результативные передачи.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Пакетт играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в 2020 году завоевал в составе команды Кубок Стэнли. Также выступал за клубы «Оттава Сенаторз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».