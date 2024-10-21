Москва, 21 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Российские победители и призёры Паралимпийских игр в Париже награждены орденами и медалями. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Россияне на прошедших в августе–сентябре 2024 года Играх в Париже выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Девять спортсменов были удостоены ордена Почёта, восемь — ордена Дружбы, ещё 22 — медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I или II степеней.

В документе отмечены «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность» российских паралимпийцев.

17 октября Владимир Путин заявил, что Россия гордится своими паралимпийцами, которые побеждают и становятся призёрами на всех международных соревнованиях.

Глава государства добавил, что российские паралимпийцы на Играх в Париже, несмотря на ограничения и жёсткое психологическое давление, вновь подтвердили ведущие позиции российского спорта и доказали, что никому не уступят по упорству, крепости духа и характера.

Как передавало ИА Регнум, Путин сообщил, что в ближайшем будущем намерен вручить в Кремле государственные награды российским спортсменам, принимавшим участие в Паралимпиаде в Париже.