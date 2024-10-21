Москва, 21 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес генерала Лыонг Кыонга, избранного на пост президента Вьетнама. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

(сс) Vuhoangnam1999

Глава государства подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам <…> Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал Кыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

Национальное собрание Вьетнама 21 октября избрало генерала Лыонг Кыонга новым президентом. Он является членом секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии.

Выборы в стране прошли в связи с тем, что действующий глава государства То Лам, занявший пост в мае, был избран генеральным секретарём ЦК правящей партии. 3 августа Путин поздравил Лама с переизбранием и высоко оценил его усилия по укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 20 июня после переговоров с То Ламом заявил, что российско-вьетнамские отношения развиваются в духе взаимного уважения и учёта интересов двух стран. Глава государства подчеркнул, что Россия придаёт большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционных дружественных всеобъемлющих стратегических отношений России и Вьетнама, а также партнёрству двух стран.