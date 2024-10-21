Самара, 21 октября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В Самаре состоялась VII научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правоприменительной практики и совершенствование деятельности в сфере охраны окружающей среды». Организатором мероприятия выступил научный институт «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Самаре обсудили снижение выбросов углеродов

В конференции приняли участие более 120 представителей промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, крупных инжиниринговых и производственных компаний.

Одно из важнейших направлений работы научного форума — развитие углеродного менеджмента в нефтегазовой отрасли. Самарский научный институт «Роснефти» с 2021 года проводит инвентаризацию эмиссии парниковых газов. За это время специалисты провели работу для более чем 50 предприятий «Роснефти».

Кроме того, специалисты научного института компании формируют базу данных низкоуглеродных технологий и методов декарбонизации, выполняют научно-исследовательские работы и технико-экономические обоснования мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов. Так, в институте предложили решения для сокращения эмиссии метана на факельных установках для минимизации воздействия технологических процессов нефтегазодобывающих предприятий на окружающую среду.

На конференции также обсудили рекультивацию земель, утилизацию отходов, практические аспекты оформления разрешительной документации в сфере охраны окружающей среды. «Роснефть» постоянно совершенствует подходы к охране природы, увеличивает масштабы экологических мероприятий и обеспечивает необходимые для этого инвестиции.