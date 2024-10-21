Москва, 21 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ политическому беженцу, гражданину США Джону Роблесу.

kremlin.ru

Указ главы государства «О приёме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации» был опубликован 21 октября.

«Роблес Джон Энтони, родившийся 10 апреля 1966 г. в Соединённых Штатах Америки», — сказано в документе.

Тем же указом президент предоставил российское гражданство капитану петербургского футбольного клуба «Зенит» бразильцу Дугласу Сантосу, а также ливанскому журналисту Фади Будие и выступающему за московское «Динамо» канадскому хоккеисту Седрику Пакетту.

Ранее сообщалось, что Роблес живёт в России с 1990-х годов. Он работает учителем и журналистом, его специализация — международная политика.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Указ предусматривает право иностранного гражданина, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Невозможно не вспомнить, что отечественная бюрократия часто оказывается способна умножить на ноль любое полезное начинание, но если иммиграция из недружественных стран станет новым нацпроектом на личном контроле президента, ситуация изменится, отмечал ранее в своей статье для ИА Регнум журналист Семён Борзенко.