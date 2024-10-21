Москва, 21 октября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Если на международной арене не установится баланс, то миру грозит тотальная война вплоть до истребления человечества. Такое мнение 21 октября высказал в личном Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

Политик указал на необходимость создать противовес США, как это было в период существования СССР и Варшавского договора. По его словам, мощь Запада балансируется с помощью Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других региональных союзов. Также этому будет способствовать всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга, считает Медведев.

Он также назвал задачей России ослабление Запада, в том числе Европы и США, либо создание им противовеса.

«Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину ― всем конец», — отметил замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 12 октября выразил опасения по поводу высокого риска начала третьей мировой войны. Он считает, что она может начаться через три-четыре месяца.

Заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков 4 октября заявил, что возможность вооружённого столкновения между Россией и США зависит от дальнейших действий Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что в США напрасно считают, что бесконечные попытки испытать российскую сторону на прочность не обернутся гораздо более жёсткими контрмерами, чем предпринимаются сейчас.