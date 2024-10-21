Москва, 21 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» запустили сервис для многодетных семей «Жизненная ситуация», сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга», — сказал политик в видео, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что на данный момент при помощи портала можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Его можно использовать при покупке карты лояльности в некоторых торговых сетях.

По словам Григоренко, в дальнейшем планируется расширение сервиса. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребёнка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Также без дополнительных запросов можно будет получить соцвыплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой. Кроме того, расширится перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код в приложении «Госуслуги».

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля 2024 года в России заработал единый реестр многодетных семей. Реестр позволяет упростить процедуру взаимодействия многодетных семей с госструктурами, которые занимаются назначением льгот.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Глава государства отметил, что поддержка семей — одна из приоритетных задач государства. В январе 2024 года российский лидер также подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи — семьи с тремя и более детьми.