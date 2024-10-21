Москва, 21 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Новая владелица квартиры Ларисы Долиной, 34-летняя Полина Лурье, рассказала ИА Регнум, что она сочувствует певице из-за того, что её обманули мошенники, но надеется на то, что суд встанет на её сторону.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Лариса Долина

«Мы очень сочувствуем Ларисе Александровне… она попала в такую [непростую] ситуацию», — сказала Лурье.

При этом на вопрос о том, ожидает ли она всё же положительного решения суда в свою пользу, женщина ответила утвердительно.

В начале августа стало известно, что мошенники убедили певицу Ларису Долину продать квартиру в Москве и перевести полученные от сделки деньги на их счета. Покупательницей оказалась 34-летняя москвичка по имени Полина. Она купила жилплощадь за 100 млн рублей, но Долина отказалась отдавать ключи. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде.

Полина рассказала, что она искренне сочувствует народной артистке, которая попала в такую ситуацию, но отдавать квартиру, за которую заплатила 100 млн, не намерена, поэтому подала встречный иск к певице.

Также Лурье рассказала о том, что она платит за квартиру, в которой не может жить.

«Коммунальные платежи там по-разному, платёжки с разными суммами. Ну там и налог высокий. Там же не только коммунальные платежи. А налог Долина не может платить при всём желании. Документы оформлены уже не на неё», — поделилась Лурье.

ИА Регнум Полина Лурье

Ближайшее заседание суда состоится 12 ноября в Хамовническом суде. Два иска (Долиной к Лурье и Лурье к Долиной) объединили в одно производство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 сентября стороны встретились в суде для беседы — это стандартная судебная процедура с целью примирить стороны и добиться соглашения в досудебном порядке. Тогда прийти к соглашению не удалось.

Новая владелица квартиры является дочерью топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Холдинг внесён в санкционный список США, занимает первое место среди ведущих российских IT-компаний и является партнёром ключевых производителей и разработчиков.