Москва, 21 октября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Взаимодействие России и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на международной арене важно для вопросов глобального характера, заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, президент Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию 20 октября. 21 октября лидеры проводят официальные переговоры в Кремле. Они будут посвящены двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке.

На встрече с президентом ОАЭ Владимир Путин указал на рост товарооборота между двумя странами за последние три года. Также глава российского государства поблагодарил президента ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису, в том числе в обмене пленными. Со своей стороны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что многие вопросы в отношениях между Россией и ОАЭ удаётся решать благодаря хорошим отношениям с президентом РФ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 21 октября сообщил, что доверительные и дружеские отношения между президентом России и президентом ОАЭ позволяют обсуждать самые серьёзные вопросы даже в неформальной обстановке.