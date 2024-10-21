Москва, 21 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. На итоги первого тура выборов президента и результаты референдума в Молдавии могло повлиять открытие всего лишь двух участков для голосования в России, где проживает боле трёхсот пятидесяти тысяч молдаван, имеющих право голоса, заявил экс-руководитель «Sputnik Молдова», журналист Виталий Денисов в разговоре с ИА Регнум.

DUMITRU DORU/ЕРА/ТАСС

В Молдавии 20 октября прошёл первый тур выборов президента республики и голосование на референдуме о присоединении страны к Европейскому союзу. В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%. В лидерах первого тура оказались действующий президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. За Санду проголосовали более 42% избирателей, в то время как за Стояногло 26%. Ранее ЦИК Молдавии заявляла, что количество участков для голосования в России решили сократить с пяти до двух.

Ограничение в голосовании для молдавской диаспоры в России значительным образом повлияло на исход выборов президента, а также на результаты референдума, в то время как западные страны не столкнулись с проблемами, считает эксперт.

«Тут сыграло свою роль и то, что была отсечена диаспора в России. Примерное число молдаван, проживающих на территории Российской Федерации и имеющих право голоса, подчёркиваю, составляет около 350 тысяч человек. Когда на такое количество потенциальных избирателей открывается всего два избирательных участка, и выделяется всего десять тысяч бюллетеней, естественно всех молдаван в Российской Федерации пропустили через игольное ушко. При этом на Запад отправили 850 тысяч бюллетеней, и открыто там было более 120 избирательных участков. В одной Италии, где диаспора молдавская значительно меньше, чем в России, было открыто 60 участков. Даже в тех городах, где всего проголосовало 10 человек», — рассказал Денисов.

Эксперт уверен, что открытие дополнительных участков в России, кардинальным образом повлияло бы на итоги голосования. Журналист привел пример того, как это могло бы выглядеть.

«Были условные два участка, оба в посольстве Молдавии в Москве, просто две разные двери. На этих двух участках проголосовало девять тысяч человек. Давайте представим если бы участков было двадцать, то умножаем количество проголосовавших на десять, получается девяносто тысяч. Эти люди с большей вероятностью проголосовали бы против Санду и против евроинтеграции, ну и естественно в корне повлияли бы на результаты. Стояногло вряд ли бы победил в первом туре, но цифры бы были совсем другими. Еврореферендум вообще бы провалился, потому что перевес в этом голосовании составил буквально пару тысяч человек. По моим вчерашним расчетам, максимальное число зарубежных избирателей из диаспоры в США и Канаде, составляло максимум двадцать две тысячи избирателей, а по итогу было даже меньше», — сказал эксперт.

Итоги референдума о присоединении Молдавии к Евросоюзу показали, что чуть более 50% высказались «за», об этом сообщили в ЦИК страны. Этот референдум изначально был нелегитимен, говорит журналист, так как в рамках избирательного кодекса подобные голосования можно было проводить с разницей по времени в 2 месяца. Однако незадолго до выборов были внесены изменения в кодекс, и голосование состоялось. Но это никак не повлияет на дальнейшую судьбу Молдавии, считает Денисов.

«Откровенно сказать, никак не повлияет. Это была пиар акция Майи Санду и её флаг, с которым она шла на выборы. В большинстве стран подобные референдумы проводились уже после того, как были выполнены условия кандидата в члены ЕС, и уже тогда спрашивали окончательно у народа», — напомнил эксперт.

По мнению журналиста, такие результаты референдума вряд ли удовлетворили Санду, так как все увидели, какой в стране раскол.

«Если посмотреть на карту, кто как голосовал, то две третьих страны проголосовали против евроинтеграции. В основном повлияли последние подсчёты из США и Канады, это люди, которые проживают за океаном, не имеют никакого отношения даже к Евросоюзу. Люди далёкие, давно разорвавшие связи с Молдавией, вдруг влияют на судьбу страны», — возмутился эксперт.

Что касается второго тура, то по мнению Денисова, шансы есть что у одного, что у другого кандидата. Расклад сил весьма неясен. Многое будет зависеть от того, как сможет объединиться оппозиция, и кого поддержат остальные кандидаты, набравшие меньше голосов, заявил журналист.

«Человек занявший третье место, Ренато Усатый, четыре года назад уже подарил свои голоса Майе Санду. Пришёл поздравить её с цветами. И передал голоса. Если он повторит этот финт сегодня, то можете сложить его двенадцать процентов с сорока процентами, которые есть у Санду, и вот победа у неё. Но может произойти иное. Оппозиция, хоть она и разношерстная, всё-таки попытается каким-то образом объединиться, и единым фронтом выступить против Майи Санду, тогда возможна победа Стаяногло. Сейчас тяжело предполагать», — оценил эксперт

В завершении Денисов напомнил, что за действующим президентом Молдавии стоит весь огромный финансовый, административный, политический, экономический ресурс всего Запада. Санду в их глазах не президент Молдавии, а фигура на поле геополитической игры, и прозападные элиты не готовы жертвовать этой фигурой, поэтому вложатся на максимум, чтобы сохранить её, заключил экс-глава издания «Sputnik Молдова».

ИА Регнум сообщало, что 21 октября, Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в Молдавии вызывают много вопросов. В Кремле назвали трудно объяснимыми темпы прироста голосов в пользу Санду и призывающих за евроинтеграцию. Песков добавил, что даже в условиях несвободной избирательной компании можно увидеть, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Молдавии Майи Санду.

Ранее, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, организовав для своих граждан на выборах президента только два избирательных участка на территории России, решили прогнать их через «игольное ушко». Центризбирком опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать. В России в этот раз открыли только два участка (оба в Москве) для выборов президента Молдавии, тогда как в 2020 году их было 17.