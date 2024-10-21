Москва, 21 октября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Использование названий наций на товарах в дискредитирующем контексте, в том числе бренда «Я русский», следует запретить, считают в общественном движении «Зов народа». Общественники обратились к депутатам Государственной думы РФ с просьбой подготовить и рассмотреть соответствующий законопроект.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Представители движения отметили, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, ранее попросил зарегистрировать товарный знак «Я русский», что позволит выпускать под этим брендом контрацептивы, спиртные напитки, средства женской гигиены и эротические игрушки.

«Такое использование наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией», — цитирует «РИА Новости» обращение.

Общественники предложили определить критерии дискредитирующего использования указанных элементов, установить ответственность за продажу таких товаров, а также предусмотреть механизмы надзора и контроля.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября SHAMAN, чей сингл «Я русский» вышел в 2022 году, подал в Роспатент две заявки на регистрацию такого же товарного знака. Согласно перечню товаров и услуг, регистрация бренда позволит артисту выпускать под этим названием алкогольную продукцию, парфюмерию, косметические средства и другие товары.

По словам руководителя пресс-службы Дронова Антона Коробкова-Землянского, заявки были поданы, чтобы никто другой не мог использовать название песни «Я русский» в качестве бренда, потому что такие попытки уже были.

Представители движения «Ветераны России» попросили Роспатент отказать певцу в регистрации товарного знака «Я русский», так как, по их мнению, патриотизм нельзя использовать как маркетинговый инструмент для получения прибыли. Регистрация подобного товарного знака сделает коммерческим само понятие, лежащее в основе национальной идентичности и культуры России, добавили общественники.