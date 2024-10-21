Москва, 21 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО ВТБ по признакам нарушений в области рекламы вкладов, из-за того, что банк не указал в ней существенную информацию. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«ФАС возбудила дело в отношении ПАО «ВТБ» по признакам нарушений в рекламе вклада. В рекламе банка сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. При этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом», — отмечено в посте.

Уточняется, что подобное рекламное объявление содержит признаки нарушения закона о рекламе, ведь оно может ввести потребителей в заблуждение. В случае, если нарушение будет установлено, банку будет грозить штраф.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября ФАС признала некорректной рекламу кредитной карты Сбербанка. В объявлении было заявлено, что их карта признана лучшей в стране, однако не были указаны объективные параметры сравнения, что является нарушением закона о рекламе. Служба предписала «Сберу» прекратить нарушать закон о рекламе, иначе банку будет грозить штраф в соответствии с КоАП РФ.

В феврале ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе. Причиной стала информация на рекламных конструкциях в Москве с предложением Сбербанка оформить вклад. В ней крупным шрифтом было указано, что ставка по вкладу — 12% годовых. При этом перечень условий размещался трудным для восприятия шрифтом.

В том же месяце внимание службы привлекла реклама «Альфа-банка». В ролике крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. Но информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени.