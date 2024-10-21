Санкт-Петербург, 21 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали молодого человека, который подозревается в нападении с ножом на продавщицу сетевого магазина и похищении выручки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Кадр из видео

«Установлено, что около 22.00 злоумышленник, угрожая ножом, напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на улице Гороховой и совершил хищение денежных средств, после чего с места происшествия скрылся», — сказано в сообщении ведомства.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале регионального ГУ МВД, видно, как мужчина заходит в магазин со словами: «Девушка, извините, я буду угрожать».

В пресс-службе уточнили, что подозреваемый был задержан ближе к полуночи в пекарне на набережной реки Мойки. Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Пострадавшая продавщица после нападения сама обратилась за медицинской помощью, её направили на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, четверо несовершеннолетних совершили нападение на продавца в супермаркете в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. Из магазина похитили алкогольную продукцию, напав на продавца и распылив газ из баллончика.