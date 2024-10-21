Хьюстон, США, 21 октября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В городе Хьюстон в американском штате Техас вертолёт врезался в 305-метровую радиовышку, в результате ЧП погибли, по предварительным данным, четыре человека, в том числе один ребёнок, сообщил 21 октября телеканал CBS News.

Кадр из видео

Инцидент произошёл поздно вечером по местному времени. Погибшие находились на борту воздушного судна. Их тела пока не опознаны. По этим данным, вертолёт загорелся в полёте, превратившись «в огненный шар», и упал, врезавшись в радиовышку.

Вертолёт вылетел с юго-востока Хьюстона, куда он направлялся, пока не установлено. Начальник полиции Хьюстона Ной Диас заявил, что авария стала следствием «несчастного случая». Управление гражданской авиации США начало расследование по факту ЧП.

В соцсетях были опубликованы сделанные очевидцами фото — и видеозаписи происшествия. На них, в частности, видно, что вертолёт загорелся в полёте и рухнул, а на месте падения начался пожар.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Турции потерпел крушение пожарный вертолёт, трое из пяти членов экипажа которого были гражданами России. Они получили травмы. Вертолёт тушил лесные пожары в провинции Адана. Воздушное судно рухнуло в озеро 2 августа при наборе воды.

В апреле в Колумбии девять военных погибли при крушении вертолёта Ми-17 десантно-штурмовой авиационной дивизии страны в штате Боливар. Погибшие, трое офицеров и шестеро солдат, участвовали в снабжении войск, ведущих операцию против наркокартеля «Клан залива».