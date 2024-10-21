Москва, 21 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Россияне считают, что госслужащим, курьерам и таксистам платят слишком много. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опрос в соцсетях, проведённый агентством Pro-Vision Communications.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Средняя заработная плата в России составляет сейчас около 80 тыс. рублей, именно поэтому недавнее известие о том, что курьеры могут зарабатывать вдвое больше, вызвало волну негатива в сторону данной профессии. Но опрос показал, что 15,3% респондентов выбрали эту специальность как наиболее несправедливо оплачиваемую.

По данным исследования, абсолютное большинство опрошенных, а именно 63,4%, по-прежнему считают, что слишком высокие зарплаты у госслужащих и чиновников. При этом негатив адресован не рядовым служащим, а абстрактным «властям» и «олигархам» — руководителям и членам федеральных органов власти, а также высшему менеджменту госкорпораций.

10,6% ответивших возмущены доходами таксистов, поскольку у данной профессии слишком низкий порог входа, а ещё 4,7% считают неоправданно высокими зарплаты блогеров, которых ещё недавно вообще не считали отдельной профессией.

Как передавало ИА Регнум, опрос сервиса Superjob показал, что заработные платы в размере ниже 43 тыс. рублей в месяц россияне считают порогом бедности. По словам респондентов, для счастья россиянам в среднем достаточно зарабатывать порядка 250 тыс. рублей в месяц. К богатым опрошенные отнесли соотечественников с ежемесячными доходами в размере более 860 тыс. рублей.

14 октября hh.ru провели опрос касательно недовольства россиян количеством мигрантов в стране, в результате которого выяснилось, что 80% опрошенных считают чрезмерным количество трудовых мигрантов в России. Больше половины (58%) опрошенных заявили, что иностранцы занимают те рабочие места, которые не подходят россиянам. 62% участников опроса думают, что мигранты наносят вред российским регионам.