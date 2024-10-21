Санкт-Петербург, 21 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге водитель грузовика погиб при наезде на силовое ограждение на Московском шоссе. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

Кадр из видео

По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на силовое ограждение на Московском шоссе, в результате чего грузовик перевернулся и загорелся. Водителя транспортного средства выбросило из кабины. Он погиб.

«Прокуратура Пушкинского района г. Санкт-Петербурга контролирует установление всех причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Московском шоссе с участием тягача с полуприцепом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 октября четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с перевозившем пиротехнику грузовиком в Амурской области. В результате ДТП обе машины загорелись.