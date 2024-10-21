Челябинск, 21 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. ФСБ задержала в Челябинской области участников преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота, и изъяла у них 41 кг самородков и слитков золота на 300 млн рублей, сообщил 21 октября Центр общественных связей ФСБ России.

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Кроме того, у подозреваемых было изъято оборудование для добычи драгоценного металла. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершённый в крупном размере), подозреваемым грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

«В Челябинской области задержаны участники межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче самородного золота на территории нескольких регионов России. При проведении оперативно-разыскных мероприятий и неотложных следственных действий у задержанных были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 41 кг на сумму около 300 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла», — сказано в сообщении.

Золото сбывалось в Екатеринбурге. Следователи проводят необходимые действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности задержанных, сказано также в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре в Якутии был задержан мужчина, пытавшийся вывезти из региона 18 кг природного золота на сумму 121 млн рублей. Тайник для перевозки драгоценного металла был обнаружен в салоне легкового автомобиля. Мужчину заключили под стражу, изъятое золото будет обращено в доход государства, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Якутии.

В сентября в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые везли на «Газели» кустарные слитки на основе сплава из золота, серебра, цинка и меди стоимостью более 18,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Фигурантов заключили под стражу.