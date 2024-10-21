Москва, 21 октября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. «Русская медиагруппа» в связи нестабильной геополитической ситуацией приняла решение перенести музыкальный фестиваль Best Music Fest, который должен был пройти в Дубае в начале ноября.

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В компании пояснили, что этот шаг продиктован заботой о безопасности зрителей и стремлением избежать рисков, связанных с проведением масштабного события. О новых датах холдинг сообщит дополнительно.

Фестиваль должен был состояться с 3 по 5 ноября на сцене известного курортного отеля Jumeirah Beach Hotel. Программа включала три концерта в формате гала-ужина с блюдами от шеф-поваров и три афте-пати, которые пройдут в ресторане Birds Дубай. В прошлом году фестиваль ежедневно посещало более тысячи человек, в числе зрителей были как россияне, так и местные жители и иностранцы.